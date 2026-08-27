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Düzce'de kuduz bilgilendirme çalışması

Düzce'de kuduz bilgilendirme çalışması
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez Hasanlar Köyü’nde vatandaşlara yönelik kuduz hastalığı bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez Hasanlar Köyü'nde vatandaşlara yönelik kuduz hastalığı bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Toplum Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara kuduz hastalığının bulaşma yolları, riskli temas durumunda yapılması gerekenler ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme kapsamında vatandaşlara ayrıca kuduz hastalığına karşı alınması gereken önlemleri içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çalışmayla, kuduz hastalığı konusunda toplumda farkındalığın artırılması ve riskli temas durumlarında doğru müdahale yöntemleri hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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