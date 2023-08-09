Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, YKS'de derece elde eden öğrencileri ödüllendirdi

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 3 bin kişi arasına girmeyi başaran 10 öğrenciyi ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Say, ülke genelinde derece elde eden başarılı öğrencileri aileleriyle ile birlikte Edremit Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayarak başarılarından dolayı kutladı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren eğitimin en öncelikleri konularından biri olduğunu belirten Say, ilçede yaklaşık 80 okulun bakım onarımlarını yaptıklarını ifade etti.

Tüm okullara dokunmaya çalıştıklarını anlatan Say, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle sürekli eğitim merkezlerimizi açtık. Daha önce Edremit'te hiç olmayan etüt merkezlerimiz, sürekli eğitim merkezlerimizdeki kardeşlerimiz sizler gibi ilk 3 bine, ilk 5 bine girdi. Bugün hem Edremit'te hem de Van'dan dereceye giren kardeşlerimizi ailelerimizle misafir ettik. Bu ağır süreci göğüsleyen tüm velilerimizi tebrik ediyorum. Her zaman sizlerin yanındayız. İlk 10 kardeşimize İstanbul'dan bir hayırsever iş adamımız aracılığıyla burs sağlayacağız. Belediyelerin direk burs sağlama imkanı olmadığı için böyle bir girişimde bulunduk. Sizlerin okullarımıza başlamanızla birlikte bu konuda bir desteğimiz olacak. Hepinize yeni eğitim öğretim yılınızda başarılar diliyorum."

Van Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Taşdemir ise öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyerek desteklerinden dolayı Say'a teşekkür etti.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük de Say ve emeği geçenleri kutladı.

Konuşmaların ardından Say, belediye tarafından hazırlanan hediye paketlerini öğrencilere teslim etti.