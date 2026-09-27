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Van Gürpınar'da öğrenciler VR gözlükleriyle bilim ve teknoloji deneyimledi

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Van Gürpınar'da öğrenciler VR gözlükleriyle bilim ve teknoloji deneyimledi
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Van Gürpınar'da öğrenciler, VR gözlükleri ve elektronik deney setleriyle bilim ve teknolojiyi uygulamalı deneyimledi. Etkinlik, Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Van Teknokent iş birliğinde düzenlendi; öğrencilere TÜBİTAK dergileri hediye edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ve elektronik deney setleriyle bilim ve teknolojiyi uygulamalı olarak deneyimledi.

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Van Teknokent iş birliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "İl Çalışma Planı" doğrultusunda öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla Gürpınar ilçesinde etkinlik düzenlendi. Program kapsamında Bölmeçalı İlkokulu ile Gürpınar Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelindi. Etkinlikte öğrenciler, sanal gerçeklik gözlükleriyle gerçekleştirilen uygulamalarla farklı deneyimler yaşarken, elektronik deney setleri aracılığıyla da çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. Uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin teknolojiye olan ilgisinin artırılması, merak duygularının desteklenmesi ve bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Etkinlik kapsamında VR uygulamasını Van Teknokent İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Sezer Altun yürütürken, elektronik uygulama ve deney çalışmaları Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personeli Mühendis Muhammed Zeki İnanç ve Sedat Gözeten tarafından gerçekleştirildi. Program sonunda öğrencilere TÜBİTAK'ın "Meraklı Minik" ve "Bilim Çocuk" dergileri hediye edildi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, okul müdürü Uzman Öğretmen Nesrin Nebioğlu ve öğretmen Orhan Doğan'a programın gerçekleştirilmesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Yetkililer, benzer etkinliklerle öğrencilerin bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında farkındalıklarının artırılmasının ve uygulamalı öğrenme imkanlarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Etkinliğe Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Öztepe, Van Teknokent Genel Müdürü Dr. Yasemin Yetkin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sibel Turan, Van Teknokent İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Sezer Altun ile il müdürlüğü personeli Mühendis Muhammed Zeki İnanç, Sedat Gözeten, Emel Yıldırım ve Emel Ersayar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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