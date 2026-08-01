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Van’da Yaz Kur’an kurslarında eğitim süreci yakından takip ediliyor

Van’da Yaz Kur’an kurslarında eğitim süreci yakından takip ediliyor
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Van’ı İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, 6 temmuzda başlayan yaz Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğrenciler ve bir araya geliyor.

Van'ı İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, 6 temmuzda başlayan yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrenciler ve bir araya geliyor.

İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, eğitim hizmetlerinden sorumlu şube müdürü M. Cevat Geylani ile birlikte ilçe genelinde camilerde devam eden Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrenciler ve din görevlileriyle bir araya gelen Müftü Tavlaşoğlu, Yaz Kur'an Kurslarının çocukların Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle buluşmaları açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Öğrencilerin kurslara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavlaşoğlu, kurslarda görev yapan din görevlilerine ve Kur'an kursu öğreticilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek eğitim faaliyetlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerde kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alınırken, öğrencilerin verimli ve manevi yönden zengin bir yaz dönemi geçirmeleri temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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