Haberler

Van’da minik öğrenciler okul heyecanı yaşadı

Van’da minik öğrenciler okul heyecanı yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van’da okul öncesi, ilkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıf öğrenciler okul heyecanı yaşadı.

Van'da okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrenciler okul heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimi doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Van'da da öğrenciler ders başı yaptı. Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarına gelerek uyum programına katıldı. Uyum haftası, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanıyor. Velileriyle birlikte okullarına gelen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul heyecanını yaşadı. İpekyolu ilçesindeki Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda da uyum haftası kapsamında 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler velileriyle birlikte okula geldi. Anaokulunun ardından ilk kez okul sıralarıyla buluşan minik öğrenciler için tanışma programı düzenlendi. Öğretmenler, öğrenci ve velilere okul ile uyum haftası süreci hakkında bilgi verdi. Uyum eğitiminin öğrencilerin okula alışmaları, okul korkusunu yenmeleri ve öğretmenleriyle arkadaşlarına uyum sağlamaları açısından önem taşıdığı belirtildi. Van genelindeki uyum haftası programının belirlenen takvim doğrultusunda 11 Eylül Cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

"Öğrencilerimiz kendilerini önceden hazırlamış oluyorlar"

İHA muhabirine konuşan veli Sevval Değer, kızının ilkokula başladığını ve ilk gün büyük heyecan yaşadıklarını belirtti. Okulun eğitim başarısının yüksek olduğunu ve bu nedenle okulu isteyerek tercih ettiklerini ifade eden Değer, "Uyum haftası çok iyi oldu. Öğrencilerimiz kendilerini önceden hazırlamış oluyorlar. Aynı zamanda biz veliler de hazırlanmış oluyoruz. Bir bakıma üzerimizdeki heyecanı da atmış oluyoruz. Bugün de öğretmenimizle tanıştık, öğrenciler tek tek kendilerini tanıttı. Bu yönüyle güzel bir iletişim oldu" dedi.

Minik öğrenciler ise uyum haftası sayesinde yeni arkadaşları ve öğretmenleriyle tanıştıklarını belirterek, okulun ilk gününde heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı

Gökçek ne kadar maaş alıyor? Savcılık ifadesinde rakam verdi

Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı

Şampiyonlar Ligi binlerce kez oynatıldı! İşte takımlarımızın tur şansı
Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok! İşte nedeni

Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda yok! İşte nedeni
Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Genç üniversitelinin can verdiği kaza anı kamerada
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü

Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor