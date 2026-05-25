Van YYÜ kampüsünde bir ilk: Hafızlık taç takma heyecanı

Van'ın Tuşba İlçe Müftülüğü'ne bağlı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Camii Kur'an Kursu'nda hafızlık icazet sevinci yaşandı.

Üniversite Camii Kur'an Kursu öğreticisi Tuba Akkuş hocanın hafızlığını tamamlayan öğrencisi için "Hafızlık Bitirme Taç Takma Merasimi" gerçekleştirildi. Van Yüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde düzenlen program, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Yergin'in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Suat Yılma'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti, Tuşba İlçe Müftüsü Dr. Emrah Demirtaş'ın "Hafızlık nedir, anlamı ve fazileti, hayata nasıl aktarılmalı?" konulu sohbeti ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan Tuşba İlçe Müftüsü Dr. Emrah Demirtaş, "Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberlemek değil, onu kalbe nakşetmek, hayatla buluşturmak ve emaneti taşımaktır. Bu yüzden İslam geleneğinde çok büyük bir fazilet ve şeref olarak görülmüştür. Peygamber Efendimiz (sav) buyurur: 'Kur'an'ı öğrenen ve öğreteniniz sizin en hayırlınızdır.' Hafızlık, sabrın, disiplinin, teslimiyetin ve gönül bağının en güzel örneklerinden biridir. Bir hafız, sadece kendi kalbini değil, ailesini, çevresini ve yetiştiği toplumu da Kur'an'ın nuru ile güzelleştirir. Emek ve gayretlerinden dolayı Tuba Akkuş hocamızı tebrik ediyorum. Hafızlık yolunda sabır ve azmiyle zafere ulaşan Hicran kızımızı da gönülden kutluyorum" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Van Üniversite Cami Kur'an Kursu öğreticisi Tuba Akkuş, "Üniversite Cami Kur'an Kursumuzda üniversiteli gençlere yönelik İslami ilimler alanında verilen eğitim ve faaliyetlerin yanı sıra gündüzlü hafızlık eğitimi de verilmektedir. Hafızlık grubumuz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde farklı bölümlerde öğrenim gören ve aynı zamanda hafızlık yapan öğrencilerden oluşmaktadır. Bugün burada öğrencimizin başına sadece bir taç takmadık, ayetlerle yoğrulmuş sabrın, gözyaşıyla sulanmış gayretin ve gece sessizliklerinde yapılan tekrarların mükafatına şahitlik ettik. Hafızlık bir ezber değil, bir ömürlük sadakattir, ve bugün o sadakatin en zarif nişanesine şahit olduk. Bir ömrün en güzel emeklerinden biri bir kalbin Kur'an ile taçlanışı. Rabbim okuduğunu yaşayan ve yaşatan, Kur'an ile yürüyen kullarından eylesin. Bu taç dünyada bir emanet. Asıl taç ise ahirette takılacak inşallah. Rabbim bu güzel duyguyu hafızlık yolunda olan tüm gençlerimize ve isteyen herkese nasip etsin" dedi.

Program, taç takma merasimi, Musa Sarıhan'ın okuduğu ilahiler ve Tuba Akkuş hocanın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Programa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri, üniversiteli gençler ve aileler yoğun katılım sağladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı