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Vali Yamlı Başkanlığında, Eğitim kurumu müdürleri toplantısı düzenlendi

Vali Yamlı Başkanlığında, Eğitim kurumu müdürleri toplantısı düzenlendi
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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı’nın başkanlığında, eğitim kurumu müdürleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı'nın başkanlığında, eğitim kurumu müdürleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öncelikli hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ardahan'da eğitim göstergeleri ile 2026 LGS ve YKS sonuçları ele alınarak öğrencilerin akademik başarılarının daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik çalışmalar görüşüldü. Ayrıca, yeni eğitim öğretim döneminde eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi ve öğrencilerin başarılarının artırılması konusunda yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Öğrencilerin geleceğine katkı sunacak her türlü çalışmanın kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Vali Yamlı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğretmen ve öğrencilere başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya ve Şube Müdürleri ile ilde merkeze bağlı eğitim kurumu müdürleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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