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Vali Musa Işın, imam hatip lisesi öğrencileriyle buluştu

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Vali Musa Işın, imam hatip lisesi öğrencileriyle buluştu
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Kütahya Valisi Musa Işın, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere eğitim, kişisel gelişim ve gelecek hedefleri konusunda tavsiyelerde bulunan Işın, gençlerin hem bilimsel hem de manevi yönden donanımlı yetişmesinin önemini vurguladı.

Ziyarete AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve il protokolü de katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Işın, gençlere duyduğu güveni dile getirerek iyi yetişmiş nesillerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Öğrencilere hitap eden Vali Işın, "Sizleri çok seviyoruz, sizlerle iftihar ediyoruz. Bizim için çok kıymetli ve değerlisiniz. Devletimizin ve milletimizin sizin gibi iyi yetişmiş, kendisini her alanda geliştirmiş nesillere ihtiyacı var" dedi.

Gençlerin akademik başarılarının yanı sıra manevi değerlerle de yetişmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Musa Işın, "Sizler iki kanatlı bir kuş gibisiniz. Bir kanadınız matematik, fizik ve diğer pozitif bilimler, diğer kanadınız ise manevi değerlerinizdir. Bir kuşun uçabilmesi için iki kanadının da sağlam olması gerekir. Bilimle değerlerini birleştiren, bilgi ve birikimiyle ülkesine katkı sağlayan nesiller yetişmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendinizi en iyi şekilde yetiştirin"

Gençlerin ailelerine, öğretmenlerine ve toplumsal değerlere saygılı bireyler olarak yetişmelerinin önemini vurgulayan Vali Musa Işın, ahlaklı, sorumluluk sahibi ve ülkesine bağlı gençlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Öğrencilere zamanlarını verimli değerlendirmeleri ve hedeflerinden vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Vali Musa Işın, "Bizler yarın görevlerimizi sizlere devredeceğiz. Bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirin, hedeflerinizden vazgeçmeyin ve daima doğru bildiğiniz yolda ilerleyin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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