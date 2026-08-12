Vali Makas, Kültür Kur'an Kursu'nda Öğrencilerle Buluştu

Düzce Valisi Mehmet Makas, Kültür Mahallesi Kur'an Kursu'nda yaz eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Mehmet Makas, Kültür Mahallesi Kur'an Kursu'nda yaz kursuna katılan öğrencilerle hasbihal etti. Programa Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, İl Müftüsü Osman Aydın ve kurs görevlileri de katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Makas, yaz kursunda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Makas, öğrencilere seccade hediye eden hayırsever iş insanı Zafer Kaplan'a teşekkür ederek, hayrının kabul olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı