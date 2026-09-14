Vali Hacıbektaşoğlu’ndan yeni eğitim yılı mesajı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve velilere başarı dileklerinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, tatilin ardından okulların yeniden öğrencilerle buluştuğunu ifade etti.

Eğitimin yalnızca bilgi ve beceri kazandıran bir süreç olmadığını vurgulayan Hacıbektaşoğlu, " Eğitim ; çocuklarımızın bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra sorumluluk duygularının geliştiği, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanıdıkları uzun bir süreçtir. Bu süreçte öğrencilerimizin iyi bir eğitim almaları, ilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri, kendilerine güvenen ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri hepimizin ortak beklentisidir" dedi.

Çocukların eğitiminde öğretmenler, okul yöneticileri ve ailelerin önemli rol üstlendiğine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, okul ile aile arasındaki güçlü iletişimin öğrencilerin hem eğitim hayatına hem de kişisel gelişimlerine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Vali Hacıbektaşoğlu, "2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyor; eğitim camiamıza sağlık, huzur ve başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı