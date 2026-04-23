Vali Çelik makamını Muhammed Selim'e devretti

Bingöl Valisi Cahit Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu Muhammed Selim Kısa'ya devretti.

Bingöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kent genelindeki etkinliklerle coşku içerisinde kutlanıyor. Bu kapsamda Vali Cahit Çelik, makamını Muhammed Selim Kısa'ya devretti. Evden makam aracı ile alınan ve valilik binasında özel kalem müdürü tarafından karşılanan Kısa, ardından Vali Cahit Çelik tarafından makamda kabul edildi.

Vali Çelik ve makanı devrettiği Kısa, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı