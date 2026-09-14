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Vali Aydoğdu’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Vali Aydoğdu’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında yeni eğitim öğretim yılıyla okulların yeniden çocukların sesiyle dolacağını belirterek, her öğrencinin yanında bir hayal, zihninde sorular ve kendine özgü bir dünyayla sıralarında yerini alacağını ifade etti.

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Aydoğdu, çocukların matematik, kitap okuma ve deney gibi çalışmaların yanı sıra arkadaşlarının sorunlarını fark etmesi, hata yaptığında yeniden başlayabilmesi ve emeğin değerini öğrenmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

Aydoğdu, öğretmenlerin öğrencilerin hayatlarında önemli izler bıraktığını belirterek, "Bugün söylediğiniz bir söz, gösterdiğiniz sabır, fark ettiğiniz küçük bir yetenek; yıllar sonra bir insanın hayatına yön verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere de seslenen Aydoğdu, yüksek notların yanı sıra daha fazla soru sormaları, okumaları, yeni şeyler denemeleri ve hata yaptıklarında yeniden başlamaları tavsiyesinde bulundu.

Velilere ise çocuklarını başkalarıyla kıyaslamamaları çağrısında bulunan Aydoğdu, her çocuğun kendi zamanı, yeteneği ve hikayesi olduğunu vurguladı.

Aydoğdu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerin merakını artırdığı, öğretmenlerin emeğinin karşılık bulduğu ve ailelerin özveriyle eşlik ettiği güzel bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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