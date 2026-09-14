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Vali Akmeşe: "Çocuklarımızı sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz"

Vali Akmeşe: 'Çocuklarımızı sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz'
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Niğde Valisi Nedim Akmeşe; 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen ve velilere başarı dileklerini iletti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe; 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen ve velilere başarı dileklerini iletti.

Yeni eğitim öğretim yılına umut, heyecan ve azimle başladıklarını belirten Vali Akmeşe, geleceğin güçlü şekilde inşa edilmesinde eğitimin ve tüm paydaşların ortak çabasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli istikametinde temel hedefin çocukları yalnızca sınavlara değil, hayata ve geleceğe hazırlamak olduğunu vurgulayan Akmeşe, öğretmenlerin eğitim sisteminin en önemli gücü olduğunu kaydetti. Öğretmenlerin bilgi ve sabırla öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra karakter gelişimlerine de rehberlik ettiğini belirten Akmeşe, eğitim camiasının yeni dönemde de aynı azim ve sorumlulukla çalışmalarını sürdüreceğine inandığını ifade etti. Velilere de seslenen Vali Akmeşe, eğitim sürecinin okul, aile ve toplum arasındaki güçlü iş birliğiyle anlam kazandığını belirterek, ailelerin çocuklarına vereceği desteğin başarı yolunda büyük önem taşıdığını dile getirdi. Öğrencilerin Türkiye'nin geleceği ve en büyük zenginliği olduğunu kaydeden Akmeşe, gençlere kendilerine güvenmeleri, merak etmekten ve çalışmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Vali Akmeşe; 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek huzurlu, verimli ve başarılarla dolu bir dönem temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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