Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt

Sınıf ortamında öğrencilerine Sultan Vahdettin'e yöneltilen "korkak padişah" söyleminin gerçeği yansıtmadığını ifade eden kadın öğretmen, çektiği yeni videoda kendisini cumhuriyet düşmanı ilan edenlere "Cumhuriyetin tam destekçisiyim. Halkın iradesinin ülkeyi yönetmesinden aşırı memnunum" dedi.

Ders sırasında Sultan Vahdettin'e yönelik "korkak padişah" söylemi üzerinden değerlendirmelerde bulunan kadın öğretmen, bu söylemin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

VAHDETTİN İÇİN "KORKAK DEĞİL" DEMİŞTİ

Sultan Vahdettin döneminde Osmanlı topraklarının fiilen işgal altında olduğunu belirten kadın öğretmen, silahların toplatıldığını ve bu silahların başında İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğunu öne sürmüştü. Yalnızca 700 Osmanlı askerinin silahlı kalmasına izin verildiğini ve bu askerlerin padişahı korumakla görevlendirildiğini belirten kadın öğretmen, padişahın Ayasofya'nın yeniden kiliseye çevrileceği endişesini dile getirdiğini ve bu nedenle silahlı askerlerin kendisini değil Ayasofya Camii'ni korumasını istediğini aktarmıştı.

CUMHURİYET DÜŞMANI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bu sözlerin yankıları sürerken kadın öğretmen bir video daha çekerek kendisine yöneltilen "Cumhuriyet düşmanı" eleştirilerine yanıt verdi. Bu eleştirileri dikkate almadığını belirten öğretmen "Cumhuriyetin tam destekçisiyim. Halkın iradesinin ülkeyi yönetmesinden aşırı memnunum" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammet Şahin:

Bu şimdi öğretmen mi gerçekten? yazık...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

