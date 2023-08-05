Uzmanlar, adayların üniversitelerin dünya sıralamasındaki yerlerine mutlaka bakmalarını öneriyor

ANKARA - Atılım Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü M. Hasan Atasoy, üniversite adaylarının tercih döneminde tercih edeceği üniversitenin dünya sıralamasındaki yerlerine bakılması gerektiğini söyledi.

2023-YKS üniversite tercih süreci devam ediyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinin bitimine sayılı günler kala Atılım Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü M. Hasan Atasoy, üniversitelerin başarı sıralamaları hakkında İhlas Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu. Atasoy, üniversiteleri ayrıştırmak ve hangi alanlarda iyi olduklarını görebilmek için çeşitli sıralamaların kullanıldığını belirtti.

"Dünyada 20'nin üzerinde global sıralama var"

Atılım Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü Mehmet Hasan Atasoy, üniversite sıralamalarında göz önünde bulunan kriterlere değinerek, "Bu sıralamalarda da üniversitenin ana fonksiyonu olan eğitim, araştırma, topluma katkı gibi göstergeler dikkate alınıyor. Bu anlamda da dünyada 20'nin üzerinde global sıralama var. Üniversitenin yeşil performansını ölçen, doğrudan araştırmasını ölçen sıramalar da var" dedi.

Atasoy, araştırma alanına göre sıralanan üniversitelerin araştırma performansı, akademisyen başına nitelikli yayın üretimi, atıf sayıları ve akademik makalelerin yayınlandığı dergilerin kaliteleri gibi göstergelerin dikkate alındığını söyledi.

"Üniversitelerin performanslarına bakabilirler"

Üniversite adaylarının okumak istedikleri alanın ve dünyadaki üniversitelerin genel sıralamasını bulabileceklerini hatırlatarak, "Bir de alan sıralamaları var. Psikoloji alanında okumak istiyorsanız ya da mühendislik alanında okumak istiyorsanız bu sıralamalar önem arz ediyor. Burada da üniversitelerin performanslarına bakabilirler. Atılım Üniversitesi mühendislik ve teknoloji alanında 801 ile bin aralığında. Fiziksel birimlerde 501 ile 600 aralığında uluslararası alan sıralamalarında yer almaktadır. Öğrenciler ilgilendikleri alanla ilgili alan sıralamalarına bakabilirler" diye konuştu.