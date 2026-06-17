Eğitim uzmanından YKS için dikkat çeken uyarı: 'Sınavın içerisini yönetmek konusu çok önemli'

Uzman eğitimci İsmail Yolcu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Sınavın içerisini yönetmek konusu çok önemli. Öğrenciler muhakkak turlama tekniği yapmalılar" dedi.

Uzman eğitimci İsmail Yolcu, YKS'ye sayılı günler kala İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Her şeyden önce bu sınavın önemli bir boyutu olduğunu belirten Yolcu, öğrenciler kadar velilerin de üzerine büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Öğrencilerin özellikle sınav esnasında yapamadığı bir soruya gereğinden fazla zaman ayırmaması gerektiğini dile getiren Yolcu, bunun yapılması durumunda öğrencilerin diğer sorulara hem vakit ayıramadığını hem de yapabilecek kapasitesi olsa bile psikolojik olarak etkilenip soruyu yapamayabileceğini belirtti. Öğrencilerin sınavdan birkaç gün önce dondurma, pizza, ketçap, mayonez gibi yiyeceklerden uzak durmaları gerektiğinin altını çizen Yolcu, ağır sporlar yapılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

"Öğrenciler sınav anında okudukları bazı soruları bataklık etkisiyle içine çekiyor"

Öğrencilerin sınav esnasında yapamadığı bir soruya gereğinden fazla vakit ayırmaması gerektiğini belirten Yolcu, "Öğrenciler sınav anında okudukları bazı soruları bataklık etkisiyle içine çekiyor. Mesela öğrenci 5'inci soruyu okuyor. Soruyu birinci defa okuyor, daha sorunun yarısına gelmeden aslında dağılıyor ve kontrolü kaybediyor ve hemen ikinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa okumaya başlıyor. Bazı sorularda 5, bazılarında 7, bazılarında da 10 dakika süre harcıyorlar. İşte tam da bu noktada altın önerim, okudukları soruları ikiye ayırsınlar. Mesela matematikte 6'ncı soruyu okudu ve dedi ki 'Ben bu soruyu kesin çözerim ama şu anda hatırlayamıyorum.' Soruyu ikinci ve üçüncü defa okuyup zaman kaybetmek yerine sorunun kenarına 'ben bunu kesin çözerim' deyip, rakamla 1 yazıp yuvarlak içine alsın. Sonrasında da diyelim ki 16'ncı soruyu okudu. Bu soru aslında yapılabilir ama ilk sorudan daha zor. O zaman sorunun sol tarafına 2 numarayı koyacak, yuvarlak içine alacak. Bütün kitapçığı bitirdikten sonra kitapçığın en başına gidecek. Önce 1 numaralı soruları halletmeli. Çünkü daha kolay. 4 dakikasını veya 6 dakikasını kurtarmış olacak" diye konuştu.

"Sınavın içerisini yönetmek konusu çok önemli"

Öğrencilerin turlama taktiği ile hem zaman kazanacağını hem de psikolojik olarak etkilenmeyeceğini ifade eden Yolcu, "Öğrenciler bu turlama tekniği sayesinde emin olsunlar 20-25 dakika fazladan zaman arttıracak ve sınava karşı psikolojik üstünlük sağlayacak. Bir soruyu üç kere, beş kere okuduktan sonra doğru çözse bile 7'nci soruya yorgun gidecek ve sonraki soruları tehlikeye atacak. Sınavın içerisini yönetmek konusu çok önemli. Öğrenciler muhakkak turlama tekniği yapmalılar. Hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda. YKS'de yapılan en büyük hata ise TYT oturumu bittikten sonra bütün öğrenciler eve gitmekte ve aileleriyle birlikte ekran başına oturmakta. 'Birinci soru A mı, C mi veya kaç netim var?' gibi durumları konuşuyorlar. Bu durum öğrencilerde tükenmişlik sendromu yaşatıyor. İşin yüzde 60'lık kısmı olan AYT onları bekliyor. Fakat öğrenciler ne yazık ki çıktıkları TYT ile morallerini bozuyorlar. Sosyal medyaya giriyorlar, orada birçok hikayeler dönüyor. Öğrenciler TYT bittikten sonra 5'er dakikalık 3-4 kere yürüyüş yapacaklar. Bütün öğrencilere en önemli uyarılarımdan bir tanesi de şudur; dondurma, hazır gıda, pizza, ketçap, mayonez gibi yiyeceklerden uzak dursunlar. Basketbol ve futboldan da uzak dursunlar. Hayallerini bir külah dondurmanın içine koyup çöpe atmasınlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı