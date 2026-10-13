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Uşak’ta okul servisi sürücülerine trafik güvenliği eğitimi

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Uşak’ta okul servisi sürücülerine trafik güvenliği eğitimi
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Uşak’ta okul servis araçlarının güvenli şekilde hizmet vermesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla servis sürücüleri ve rehber personele yönelik eğitim düzenlendi.

Uşak'ta okul servis araçlarının güvenli şekilde hizmet vermesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla servis sürücüleri ve rehber personele yönelik eğitim düzenlendi.

Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, okul servis araçlarında aranan şartlar ve taşımacıların yükümlülükleri, okul servis araçlarının denetimi, trafik güvenliği, trafik adabı ve trafik tanzim işaretleri konuları ele alındı.

Eğitimde, servis sürücüleri ve rehber personelin güvenli sürücülük konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflenirken, eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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