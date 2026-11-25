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21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Uşak'ta öğrencilerin katılımıyla farkındalık programı düzenlendi.

Saime Sefa Erdoğan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Kaymakam Adayı İsmet Ünlü, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, TKDK İl Koordinatörü Hasan Duru, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile öğretmenler katıldı.

Balıkçılığın önemi, su ürünlerinin beslenmedeki yeri ve balık tüketiminin sağlıklı yaşam açısından taşıdığı değere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelindi. Etkinlik kapsamında öğrencilere akvaryum balıkları dağıtılarak küçük yaşlarda balık sevgisinin kazandırılması hedeflendi.

Programın devamında öğrencilere ekmek arası balık ikram edilirken, balık tüketiminin yaygınlaştırılması ve su ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki önemine vurgu yapıldı.

Programda, balık tüketiminin önemi ve sürdürülebilir balıkçılık konusunda öğrencilere bilgi verilerek su ürünlerine yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı