Ünye Fen Lisesi'nde ikinci kitap okuma etkinliği öğretmen ve öğrencilerle yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Bahçede Kitap Okuyoruz" etkinliği, öğretmen ve öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Ünye Fen Lisesi yöneticileri ve öğretmenleri tarafından teknolojinin hayatın her alanını kuşattığı dijital çağda kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Teknolojinin bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığını ancak asıl önemli olanın bilgiyi anlamlandırmak olduğunu vurgulayan Ünye Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Elif Ceren Ataş, "Teknolojinin hayatımızın her alanını kuşattığı bir çağda yaşıyoruz; bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Ancak bilgiye ulaşmak kadar önemli olan bir şey daha vardır: Bilgiyi anlamlandırabilmek, sorgulayabilmek ve onu insanlık yararına kullanabilmek. İşte kitaplar, bizlere bu düşünme gücünü kazandıran en değerli dostlarımızdır. Ünye Fen Lisesi olarak eğitim anlayışımızı 'yenilenebilir enerji, sürdürülebilir eğitim' ilkesiyle şekillendiriyoruz. Nasıl ki yenilenebilir enerji geleceğe temiz ve güçlü bir kaynak bırakıyorsa, kitap okumak da insan zihnini sürekli besleyen ve kendini yenileyen bir güçtür. Bilimsel başarı, kültür, sanat ve edebiyatla desteklendiğinde daha anlamlı hale gelir" dedi.

"Kendi doğrularınızla yaşayın, her şeyi okuyun"

Programda öğrencilere seslenen Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan ise okumanın sadece okul dönemiyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, "İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak, okumanın eğitim sürecimizin olmazsa olmazı olduğunu öğretmenleriniz sizlere bugüne kadar birçok kez anlattı. Sadece kitabı değil; insanı, tabiatı, havayı okuyun. Her şeyi okuyun ve kendinize dair derin düşünceleriniz olsun. Başkalarının sloganlaşmış fikirleriyle yaşamayı asla kabul etmeyin. Kendinizi geliştirin, kendi doğrularınız olsun. Kendi fikirlerinizle, kendi iradenizle ve özgürce karar aldığınız bir yaşamınız olsun. Biz sizlere bu anlamda çok güveniyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Alan, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte bahçede kitap okuma etkinliğine katıldı. Doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliğin sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı