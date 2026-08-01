Üniversitelerarası kurul yönetim kurulu toplantısı Düzce’de yapıldı

Düzce Üniversitesi, Türkiye yükseköğretim sisteminin geleceğine yön veren toplantıların başında gelen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

ÜAK Dönem Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve beraberindeki ÜAK Yönetim Kurulu Üyeleri ile konsey ve komisyon başkanları ilk olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

Rektörlük ziyaretinin ardından Rektörlük Çalıştay Salonu'ndaki ÜAK Yönetim Kurulu Toplantısı'na geçildi. Toplantıya; ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ÜAK Yönetim Kurulu Üyeleri ile ÜAK'a bağlı konsey ve komisyon başkanları katıldı.

Yükseköğretimde Ortak Akıl ve Koordinasyonu Güçlendiren Platform Düzce Üniversitesi'nde

Yükseköğretimde ortak akıl ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ÜAK Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaptıkları için onur duyduklarını ifade ederek toplantının verimli ve hayırlı olmasını temenni etti.

ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise yaptığı konuşmada, ÜAK Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Düzce Üniversitesi'nde düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek ev sahipliği ve nazik misafirperverliği için Rektör Nedim Sözbir'e teşekkür etti.

Yükseköğretim alanında, üniversiteler arasında akademik koordinasyonun sağlanması, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedbirler alınması, üniversiteleri ilgilendiren kanun ve tüzük tasarılarının ve aynı nitelikteki yönetmeliklerin hazırlanması gibi önemli görevleri bulunan ÜAK, gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.

Devir teslim töreni de gerçekleştirildi

ÜAK Yönetim Kurulu Toplantısı'nın sonunda ise devir teslim töreni de gerçekleştirildi. ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu görevini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'na devrederken, kendisine başarılar diledi. Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, yeni ÜAK Başkanı oldu.

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı; Türkiye'nin yükseköğretim vizyonunun daha ileriye taşınması, akademik iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi, kalite ve kurumsallaşmanın yaygınlaştırılması noktasında büyük katkı sağladı.

Üniversitelerarası Kurul'un Düzce Üniversitesi'ndeki programı, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı