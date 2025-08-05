Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu

AK Parti'nin kurucularından olan ve 2007-2011 döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yapan Beşir Atalay'ın ismi Kırıkkale'deki üniversite kampüsünden silinirken "Beşir Atalay Kampüsü" ismi "Şehitler Kampüsü" olarak değiştirildi.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay yaşanan gelişme sonrası sessizliğini bozdu. Sözcü'ye konuşan Atalay "Bu konuda benim hiçbir talebim olmadı, arkadaşlar vermiş ve ben de çok sonra öğrendim. Şimdi de söylenecek bir şey yok. Herkes kendi istediğini yapsın. Ben öyle ortalıkta olan fazla konuşan birisi de değilim. Kendi köşemizde sakin yaşamaya çalışıyoruz" dedi.

"KİMSE İLE GÖRÜŞMEDİM, KİMSEYİ DE ARAMADIM"

Atalay isminin silinmesi konusunda AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı ile bir temasının da olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Kimse ile görüşmedim, kimseyi de aramadım, niyetim de yok. Basına da öyle fazla açıklama yapan biri de değilim."