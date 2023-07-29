Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tercihte önemli kriter: Üniversite altyapıları

İSTANBUL - Üniversite tercihlerinin başlamasıyla aday öğrenciler heyecanlı bir sürece girdi. Geleceklerini etkileyen bu süreçte kendileri için en doğru üniversite ve bölümü tercih etmeleri noktasında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, "Üniversitelerin eğitim ve araştırma altyapıları ve akademik personel yetkinliği çok önemli. Üniversite ve bölüm seçerken kesinlikle bu hususlara dikkat etsinler, üniversitelerin web sitelerine girerek söz konusu bu yeterlilikleri sorgulasınlar" dedi.

Milyonlarca öğrencinin en az bir yıl boyunca emek verdiği YKS sürecinde sonuçların açıklanmasıyla son aşama olan tercih dönemi başladı. Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken kriterlere değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, adayların bölümlerini seçerken o bölümün uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş olmasına dikkat etmelerini tavsiye etti. Üniversite seçimlerinde ise tercih edilecek üniversitenin eğitim ve araştırma altyapısının ve akademik personel yetkinliğinin iyi araştırılmasını öneren Prof. Dr. Bahri Şahin, adaylara başarı sıralamalarını esas alarak tercih listelerini oluşturmalarını önerdi.

Üniversite ve bölüm tercihlerinde puanın değil başarı sıralamasının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şahin, "Soruların zorluk derecesine göre puanlar yıllara göre değişkenlik göstermesine rağmen sıralamalarda çok fazla bir değişiklik olmaz. Dolayısıyla öğrencinin performansını yansıtan sıralamadır. Bir önceki dönemdeki sırlamaya ve kontenjana bakarak tercihlerini yapsınlar" dedi.

"Üniversite altyapıları tercihte önemli kriterdir"

Üniversite altyapılarının iyi bir eğitim için çok önemli olduğunu kaydeden Şahin, "Üniversite seçerken eğitim, araştırma ve sosyal altyapı imkanlarını dikkate alsınlar. Ayrıca akademik kadroların nicelik ve nitelik yönünden yeterliliklerini araştırsınlar. Üniversitelerin web sayfalarında bu hususlarla ilgili yeterli bilgiler mevcuttur. Özellikle üniversitenin akademik ve bilimsel performansı ile ulusal ve uluslararası başarılarını dikkate alsınlar" ifadelerinde bulundu.

"Diplomanın uluslararası değeri olması için akredite şart"

Seçilecek bölümlerin uluslararası kuruluşlarca akredite edilmesinin en önemli kriterlerden biri olduğunu ifade eden Şahin, "Adaylar hangi bölümü seçerlerse seçsinler önemli olan o bölümün uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş olmasıdır. Böylece alınacak diplomanın uluslararası değeri olur. Şu anda üniversitemiz uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş en fazla bölüme sahip ve Türkiye'de akreditasyon sıralamasında birinci sıradayız. 65 bölümümüz şu anda akredite olmuş durumda" diye konuştu.

"Uluslararası öğrencide hedef 1 milyon"

Türkiye'deki uluslararası öğrenci konusuna da değinen Şahin, "Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci sayısı 300 bin civarında. Ancak Türkiye'nin hedefi beş yıl sonrası için 1 milyondur. Üniversitelerin bu konuda gayret sarf etmesi gerekiyor. Üniversite olarak ülkemizin uluslararasılaşma hedefine katkı sunmak öncelikli amaçlarımız arasındadır. Üniversitemiz yabancı uyruklu öğrenci sayısı açısından Türkiye'de ilk üçte. Amerika da dahil 110 ülkeden üniversitemize gelen 6 bin civarında uluslararası öğrencimiz var. Toplam öğrenci sayımızın yüzde 20'si uluslararası öğrenci. Bu konuda okulumuz iyi bir performans yakaladı" dedi.

"Üniversitelerin eğitim ve araştırma kalitelerine bakarak tercih yapsınlar"

Adayların vakıf üniversitelerini de değerlendirmelerini öneren Şahin, "Vakıf üniversiteleri ile devlet üniversiteleri arasında bir fark yok. Vakıf üniversiteleri özel üniversiteler değildir. Bu üniversiteler bütün gelirlerini üniversiteye harcamak durumunda. Elde edilen gelirler, üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve sosyal imkanlarının geliştirilmesine harcanıyor. Vakıf üniversiteleri belli sayıda öğrenciyi burslu okutmak zorunda. Dolayısıyla adaylar seçecekleri üniversiteleri ücrete göre değil de üniversitelerin bahsettiğim kalite kriterlerine bakarak tercih etsinler" tavsiyelerinde bulundu.

Tercih döneminde çocuklarına baskı kurmamaları noktasında da velileri uyaran Şahin, "Veliler doğal olarak çocuklarının en iyi okullara, en iyi bölümlere gitmelerini istiyor. Bu noktada onlara tavsiyem, bu süreçte sakin olsunlar. Tercih uzmanlarından yardım alsınlar ve onların görüşlerine itibar etsinler. Kendilerini tatmin edecek meslekler değil de öğrenciyi tatmin edecek mesleklere yönelsinler. Kendi kafalarında oluşturdukları mesleklere çocuklarını yönlendirmesinler, bu konuda öğrencinin kabiliyetlerini dikkate alsınlar. Kendi istediği bölümü tercih etmeyen çoğu öğrenci üniversitesini bırakıyor. Bu noktada velilerimize tavsiyem çocuklarına baskı kurmamalarıdır." diyerek sözlerini sonlandırdı.