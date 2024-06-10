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Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya! Görevlilerden öğrenciye suçüstü

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Isparta'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi M.E.E., ChatGPT isimli yapay zeka programına soruları çözdürmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Kopya düzeneği, düğme kameralar ve dijital materyallere el konulurken M.E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye genelinde düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversiteye gidebilmek için terk döktüğü YKS'de kopya çeken bir öğrenci yakayı ele verdi. Hareketlerinden şüphelenen öğrenciyi yakın takibe alan polis ekipleri, şüpheliyi düğme kamera ve yapay zeka yardımıyla kopya çekerken suçüstü yakaladı.

DAVRANIŞLARINDAN ŞÜPHELENİNCE HAREKETE GEÇTİLER

8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavında M.E.E. isimli üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi sınav salonunda soruları çözmeye başladı. Ancak öğrencinin davranışlarından şüphelenen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.

YAPAY ZEKA İLE KOPYAYA SUÇÜSTÜ

Öğrenciye hiçbir şey hissettirmeyen ekipler, şüpheliyi kopya çektiği sırada suçüstü yakaladı. Öğrencinin üzerinden çıkan düzenek ise ağızları açık bıraktı. İncelenen düzenekte, kopyacı öğrencinin arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi.

ADRESLERİNDEN KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda şüpheliye yardım eden A.B de yakalandı. Şahısların ikamet ve üst aramalarında; ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneği, 3 adet düğme kamera ve dijital materyalleri ele geçirildi.

KOPYACI ÖĞRENCİ CEZAEVİNDE GÖNDERİLDİ

M.E.E. ve A.B. isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanıldı. A.B. isimli şüpheli şubeden serbest bırakıldı ve M.E.E. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Eğitim

ChatGPT Isparta Güvenlik Hukuk Eğitim Teknoloji Haberler

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Yorumlar (49)

Özcan Özcan:

YA KOPYA ÇEKSE 1. OLSA NE OLACAK? AKP DEN DAYISI YOKSA YİNE ELENİR .O YÜZDEN BU TARZ ŞEYLER TÜRKİYE DE İŞE YARAMAZ.

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Kara Murat:

Bi bitmediniz gitti. Ağzınız da hep aynı sakız.

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Musti40 :

Kara Murat: Sana 100de 100 katılıyorum, millette bir eziklik kompleksi oluşmuş almış başını gidiyor.

yanıt60
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Nuri Aga:

Niye yalan mı söylüyor özcan. Siz bile işinizi dayıyla yaptırıyonuzdur kesin.

yanıt81
yanıt47
Düz çizgi:

Allah'tan CHP'li belediyelerin akrabalarını belediyelere doldurduğu haberlerini hiç okumuyoruz. Sende haklısın kardeşim. Niye? Çünkü bu CHP'li belediyeler sonuçta AKP döneminde yapıyor değil mi bu kayırmaları. Eminim sen buna bağlamışsındır mevzuyu ve bu sebeple sonuna kadar haklısın:)

yanıt29
yanıt5
AdamınBiri:

dah az önce chp li başkan kardeşine, eniştesini filan atadı diye atadı diye haberler okurken bu yorum manidar oldu.

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OYUNCU İZLE:

Tek o genç mi kopya çekti sanıyorsunuz o gün !

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Musti40 :

Yolda 10000 kişi hızlı sürer makas atar, bir kerede ben yapayım dersin Radara Polis kontrolüne girersin, bu işler böyle!

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Ahmet Akyol:

Kopya çekenler ÖSYM sınavlarına bir daha alınmamalı. Ne yazık ki cezalar caydırıcı değil.

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yanıtYanıtla
Adil ÖZDEMİR:

Daha sabah "adamı dövüp kör edenler adli kontrolle serbest bırakıldı" haberi vardı. Kopya çeken tutuklanmış. Daha ne kadar caydırıcı olabilir.

yanıt56
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