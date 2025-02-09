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Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek" dedi. Hukuk fakültelerine girişte önceki başarı sıralaması üst sınırı 125 bindi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada hukuk fakültelerine girişte başarılı sıralamasının üst sınırının 100 bine yükseltildiğini duyurdu.

"KÜRSÜYE DAHA DONANIMLI ÇIKMAK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı; "Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür. Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir.

Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.

"GELECEĞİMİZİN HUKUKÇULARINA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız #TürkiyeYüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."

Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

ÜST SINIR 125 BİNDİ

23 Ocak'ta Tunç, hukuk fakültelerine girişte üniversite sınavındaki başarı sıralamasının 100 bine yükseltileceğini söylemişti. Hukuk fakültelerine girişte önceki başarı sıralaması üst sınırı 125 bindi.

Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Zaten avukatlığın bir kıymeti kalmadı, özellikle son 10 yılda bitti. Onun yerine Almanya'da garsonluk yapın daha iyi.. okunur mu burda

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Haber YorumlarıMutlu Akdağ:

Torpilin yuzde kac olmasi lazim yegen 1. Sinif yegen komsu cocucgu zengin cocugu millet vekili oglani falan filan onlar 100 bini baglamiyor demi ozlwm zenginin yegeni gibi.birazdan kurada ismini duyariz zaten:)))))

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Haber YorumlarıAlex:

İyide akp gençliği Makedonya’da kosavada merdiven altı ümiversitelerde üniversite sinavına girmeden uzaktan bitiriyor. Gelip hakim olmuyorlar. Ne torpiller dönüyor anayasa kitabını bilmeyen bir sürü akp hakimi var. Özlem zenginin yiğeni gibi.

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Haber YorumlarıFatih KAZAK:

2 fizik 2 geometri sorusu daha fazla çözebilenin daha donanımlı olduğunu da nereden çıkardınız. Tüm bölümlere aynı sınavla öğrenci almaktan vazgeçin artık!!!

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