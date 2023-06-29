Üniversite Öğrencisi Mağduriyet Yaşıyor

EREN CESUR

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde 2006 yılında başladığı yüksek lisans eğitimi, 2008 yılında ders veremediği gerekçesiyle okul tarafından sona erdirilen Abdulcabbar Altuner, okulla ilişiğinin kesilmesinin ardından okula dönmek için birçok kuruma başvurdu ancak sonuç alamadı. Hiçbir kurumun sorularına yanıt vermediğini, geri dönüş yapmadığını belirten Altuner, "Bu sorunu kim çözecek? Ben vatandaş mıyım, değil miyim? Devlet var mıdır, yok mudur?" dedi.

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde 2006 yılında yüksek lisans eğitimine başlayan Abdulcabbar Altuner'in okulla ilişiği, 2008 yılında, ders vermediği gerekçesiyle kesildi. Okulun verdiği bu karar sonrası Altuner; Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nin Ankara'daki Öğrenci İşleri Müdürlüğü, İdare Mahkemesi, Danıştay, YÖK, Kazakistan Büyükelçiliği, BİMER ve CİMER'e başvurduğunu anlattı, ancak hiçbir kurum Altuner'e olumlu cevap vermedi.

Altuner, okulla ilişiğinin kesilmesi kararını önce İdare Mahkemesi'ne, ardından da Danıştay'a taşıdı. Danıştay, İdare Mahkemesi'nin Altuner'in okula dönme isteğine karşı verdiği ret kararını onadı. Danıştay kararında, "İdare Mahkemesi'nce verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına 24.04.2009 gününde oybirliği ile karar verildi" değerlendirmesi yapıldı. Altuner, mağduriyetini şöyle dile getirdi:

"2006 yılında Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım, 2008'de atıldım ders veremediğimden dolayı. İtiraz ettim, İdare Mahkemesi ve Danıştay'a başvurdum, sonuç alamadım. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nin Ankara'daki Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne başvurdum, 'Bu üniversite nerede yargılanır?' Cevap verilmedi. YÖK'e sordum, YÖK, 'burada yargılarsın' cevabını vermedi. Bu sorunu kim çözecek? Ben vatandaş mıyım, değil miyim? Devlet var mıdır, yok mudur?"