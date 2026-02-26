Üniversite öğrencilerine af geliyor! İşte detaylar

Yükseköğrenimini yarıda bırakan öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı teklif, 1 Temmuz 2022’den sonra üniversiteyle ilişiği kesilenlere yeniden kayıt hakkı tanımayı hedefliyor.

Özet: AK Parti’nin hazırladığı düzenleme, 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere 2026-2027 güz döneminden itibaren okullarına dönüş hakkı tanımayı amaçlıyor; taslakta ayrıca öğretim üyeleri için yaş haddinin 72’ye çıkarılması da değerlendiriliyor.

AK Parti, yükseköğrenimini yarıda bırakan öğrenciler için yeni bir af düzenlemesi hazırlıyor. 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilenlere, 2026-2027 güz döneminden itibaren okullarına dönüş hakkı verilmesi planlanıyor. Teklifin çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis’e sunulması bekleniyor.

AK Parti Meclis Grubu'nun, Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik öngören kapsamlı bir çalışmasında sona gelindi. Taslak düzenleme kapsamında, çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrencilere üniversitelerine dönüş yolu açılması planlanıyor. Hazırlanan çalışmaya göre, 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrenciler yeniden kayıt yaptırabilecek. Başvuru şartlarını yerine getirenler, 2026-2027 akademik yılı güz döneminden itibaren öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

UYGULAMALI EĞİTİMİ TAMAMLAYAMAYANLAR İÇİN YENİ HAK

Düzenleme özellikle uygulamalı eğitim aşamasında öğrenimi yarım kalan öğrencileri kapsıyor. Teorik derslerini başarıyla tamamlamasına rağmen staj ya da uygulama sürecine geçemeyenler ile uygulamalı eğitimine başlayamayan, yarıda bırakan ya da başarısız olan öğrenciler, eğitimlerini tamamlama fırsatı elde edecek. Tıp, veterinerlik, turizm, tarım ve gastronomi gibi uygulama ağırlıklı bölümlerde eğitim gören binlerce öğrencinin bu haktan yararlanabileceği belirtiliyor.

AKADEMİDE YAŞ HADDİ DE GÜNDEMDE

Taslak metinde yalnızca öğrenci affı değil, akademik kadrolara yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, öğretim üyeleri için halen 67 olan yaş haddinin 72’ye çıkarılması seçeneği değerlendiriliyor.

“BEKLENEN KATILIM SAĞLANMADI”

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; AK Parti kaynakları, geçmiş yıllarda çıkarılan öğrenci aflarından beklenen düzeyde başvuru gelmediğini ifade ediyor. Yapılan etki analizlerine göre, daha önce yaklaşık 100 bin kişinin yararlanacağı öngörülse de başvuran sayısı 5 bin civarında kaldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com