Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin şehre gelmesiyle nüfus iki katına çıktı. 38 bin olan ilçe nüfusu, öğrencilerle birlikte yaklaşık 80 bine ulaştı. İlçedeki bu yoğunluk, hem yurtlarda hem de apart evlerde barınma talebini artırdı.

BİR ANDA NÜFUS İKİYE KATLANDI

Bazı öğrenciler aileleriyle birlikte özel apart evlerde kalmayı tercih ederken, binlerce üniversiteli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlara yerleşti. KYK yurtlarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Kayıt işlemleri sırasında yurt binaları önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda park yeri bulamayan sürücüler ise ara sokaklara yöneldi.