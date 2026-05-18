Haberler

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul Üyeliğine seçildi

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul Üyeliğine seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında gerçekleştirildi. Kurulda 2026-2030 dönemi yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile 30. Dönem Genel Kurul üyeleri seçildi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, 30. Dönem Genel Kurul üyeliğine seçildi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde gerçekleştirildi.

T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in başkanlığında gerçekleştirilen genel kurula önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, UTMK Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Genel Kurul üyeleri ve Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç katılım sağladı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetmeliğinin 14. maddesi kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurulda, 2026-2030 yılları arasında görev yapacak 29. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile 30. Dönem Genel Kurul Üyeleri belirlendi. Yapılan seçimler sonucunda Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 30. Dönem Genel Kurul Üyeliğine seçildi.

Genel Kurulun sabah oturumunda Milli Eğitim Bakanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurul Başkanı Yusuf Tekin başkanlığında Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturuldu. Divanda Cengiz Mete ve Prof. Dr. Mustafa Safran divan üyesi, Fatoş Altunç ile Doç. Dr. Ahmet Erman Aral ise katip olarak görev aldı.

Genel Kurul kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz tarafından dört yıllık faaliyetlere ilişkin başkanlık sunumu ve raporları paylaşılırken, Denetim Kurulu adına Ayhan Yıldız tarafından bütçe ve denetim kurulu raporları sunuldu. Öğleden sonraki oturumda ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten başkanlığında 30. Dönem Genel Kurul üyelik seçimleri gerçekleştirildi. Gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimler sonucunda Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun 30. Dönem Genel Kurulunda temsil edilme hakkı kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli: Kriz anında yaptım

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! İşte ilk ifadesi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı