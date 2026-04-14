Elazığ'da umre ödüllü bilgi yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Geneli Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması Elazığ'da yoğun katılımla yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmalarına katkı sağlamak, dini ve ahlaki değerlerini diri tutmak gayesi ile lise ve üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmaları yapıldı. Bu çerçevede lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Gençlerin dini bilgi birikimlerini artırmayı ve manevi gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen yarışma, gençlerden yoğun ilgi gördü. Yarışmada başarılı olan öğrenciler, ödül olarak umre ziyaretiyle ödüllendirilecek.

İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü İbrahim Özdemir, temel amaçlarının gençlerin manevi ve milli duygularını geliştirmek olduğunu kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı