Ümraniye Belediyesi, Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmaları Gerçekleştiriyor

ÜMRANİYE Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Okullarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sınıflarda bulunan sıra ve masaların tamiratı ve temizliği yapılırken, binaların iç ve dış cephe boyaları yenilendi. Bahçe duvarları ve korkulukların boyama ve bakım işlemleri tamamlandı. Ayrıca ihtiyaç duyulan okul çevrelerinde; kaldırımlar onarıldı, bozuk yollar asfaltlandı. Yağmur suyu kanallarının temizliği ile birlikte altyapıya yönelik müdahaleler de yapıldı.

'GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EĞİTİM ORTAMLARINI İYİLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eğitime verdikleri önemin altını çizerek şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın daha temiz, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden gelen talepler doğrultusunda okullarımızı her yıl sıraya alarak iç ve dış cephe boya çalışmalarını ekiplerimizle birlikte yürütüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitim ortamlarını iyileştirmeye devam edeceğiz."