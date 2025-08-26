Ümraniye Belediyesi, Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmaları Gerçekleştiriyor

Ümraniye Belediyesi, Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmaları Gerçekleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almasını sağlıyor.

ÜMRANİYE Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Okullarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sınıflarda bulunan sıra ve masaların tamiratı ve temizliği yapılırken, binaların iç ve dış cephe boyaları yenilendi. Bahçe duvarları ve korkulukların boyama ve bakım işlemleri tamamlandı. Ayrıca ihtiyaç duyulan okul çevrelerinde; kaldırımlar onarıldı, bozuk yollar asfaltlandı. Yağmur suyu kanallarının temizliği ile birlikte altyapıya yönelik müdahaleler de yapıldı.

'GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EĞİTİM ORTAMLARINI İYİLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eğitime verdikleri önemin altını çizerek şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın daha temiz, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden gelen talepler doğrultusunda okullarımızı her yıl sıraya alarak iç ve dış cephe boya çalışmalarını ekiplerimizle birlikte yürütüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitim ortamlarını iyileştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı

111 yıl sonra bir ilk! Trump gözünün yaşına bakmayıp görevden aldı
Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu

Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
Komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiası! Programdan kovuldu

Taciz iddiası ünlü komedyenin başını yaktı! Popüler programdan kovuldu
KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı

KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.