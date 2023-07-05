Uluslararası Türkiye Maarif Vakfı Mezuniyet Töreni

Uluslararası Türkiye Maarif Vakfı okullarını bitiren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende vakıf yöneticileri ve mezun öğrenciler bir araya geldi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, öğrencilere hitap ederek Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim almalarının kazandırdığı tecrübeleri vurguladı. Akgün, mezunlara ülkelerine döndükten sonra yerli ve milli zihinle hizmet etmelerini tavsiye etti.

Uluslararası Türkiye Maarif Vakfı okullarını bitirdikten sonra yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Beykoz'daki Sabancı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen 2023 Maarif Türkiye Mezunları Mezuniyet Töreni'ne vakıf yöneticileri ve mezun öğrenciler katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, törende yaptığı konuşmada, tarihteki büyük insanların çok farklı havzalardan ve ülkelerden eğitim alarak yetiştiklerini söyledi.

Akgün, "Türkiye'nin farklı şehirlerinde okudunuz. Türkiye'nin her bir yeri ayrı bir güzelliğe, ayrı bir geleneğe sahiptir. İster Türklerin ilk başkenti Konya'yı alın, ister Bursa'yı, Edirne'yi, Gaziantep'i, Trabzon'u ve modern başkentimiz Ankara'yı alın. Nerede okursanız okuyun Türkiye'nin şehirleşmesi, hele son yüz yıldaki gelişmesi, kalkınması, modernleşmesi ve bugünkü modern Türkiye'nin temsil ettiği dünyadaki yeri itibarıyla sizlere kazandırdığı büyük tecrübeler, insanlar ve yeni ufuklar vardır." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfının vizyonunun "dünyanın her yerinde ilmini ve irfanını insanlığın barışı, huzuru ve iyiliği için kullanacak iyi insanlar yetiştirmek" olduğunu kaydeden Akgün, "Bu topraklar, Türklerin Selçuklu ve Osmanlı geleneğiyle son 1500 yıllık İslam tarihinin belki bin yılına damgasını vurmuş büyük bir medeniyetin taşıyıcısı olan bir canlı müzedir. Bu topraklarda Mevlana'nın dediği gibi, insan sevgisinden başka bir şey görmezsiniz. Yunus Emre'nin dediği gibi, yetmiş iki buçuk milleti bir bilmek bizim geleneğimizdir. Bu ilimde de böyle, sosyal ilişkilerde de böyle, kültürde de böyle." ifadelerini kullandı.

Akgün, Türkiye Maarif Vakfının bugün 51 ülkede açmış olduğu 440 okulla 52 bin öğrencisine iyilik duygusunu götüren küresel bir eğitim kurumu olduğunu dile getirdi.

"Maarif mezunu öncelikle yerli ve milli zihinle yetişir"

Öğrencilere ülkelerine döndükten sonra diplomat, mühendis, tüccar, akademisyen, öğretmen gibi farklı görevler üstleneceklerini hatırlatan Akgün, "Hangi vazifeyi yaparsanız yapın, bizim için önemli olan sizin ülkenize gittiğinizde bu kültürü, bu geleneği oralara taşımanız ve iyi insanların sayısının artarak ancak dünya barışının kurulabileceğine inanmanız. Bunu yaptığınız ölçüde bizler Maarif Vakfı ve Türkiye olarak vazifemizi yapmış oluruz." dedi.

Mezunlara, kendi ülkelerindeki insanlara hizmet etmek için uğraşmalarını tavsiye eden Akgün, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz diyoruz ki bir Maarif mezunu öncelikle yerli ve milli zihinle yetişir. Kendi ülkesini sever, kendi birikimini teknolojik anlamda, dil anlamında ya da kültürel anlamdaki birikimini önce kendi insanına hizmet etmek, kendi ülkesini, milletini kalkındırmak için kullanır. Eğer buna inanırsanız, küresel dünyadan kopmadan kendi rekabetinizi koruyarak ama özgün olmayı deneyerek, zihinsel olarak birilerine, Batı'ya, Doğu'ya teslim olmak değil, kendi ülkeniz ve milletiniz için daha iyi hizmet edebilirsiniz. Buna inanın. Emin olun bu niyette olursanız Allah önünüzü açar, imkanlar, fırsatlar verir. Sizin ülkeniz de bizim ülkemiz de hep beraber kalkınır. Siz oradan elinizi uzatırsınız, biz buradan elimizi uzatırız. Dayanışma içerisinde daha insani, daha barışçıl, daha adil bir dünyanın kurulması için uğraşıyoruz. Bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu şey esasen budur."

Törende daha sonra kütük-plaka töreni, flama teslim töreni ve mezunlara maarif nişanı takdimi yapıldı.