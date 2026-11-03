Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uludere Kaymakamı Salih Kaya, üç eğitim kurumunu ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uludere Kaymakamı Salih Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'ın eşlik ettiği gezide üç eğitim kurumunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Kaya, sınıfları inceleyip okul yöneticilerinden eğitim faaliyetleri ve okulların genel durumu hakkında bilgi aldı.

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Salih Kaya, ilçedeki üç eğitim kurumunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Uludere Kaymakamı Salih Kaya, eğitim kurumlarına yönelik gezileri kapsamında okullarda incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'ın eşlik ettiği gezilerde Kaymakam Kaya, İnceler Özel Eğitim Uygulama Okulu, İnceler İlk ve Ortaokulu ile Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaya, sınıfları ve eğitim alanlarını gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Okul yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrencilerin gelişim süreçleri ve okulların genel durumu hakkında bilgi alan Kaya, eğitim ortamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlerle de sohbet eden Kaymakam Kaya, eğitim camiasının özverili çalışmalarının önemine dikkat çekti. Ziyaretlerin sonunda okul yöneticileri ve öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkür edildi.

Kaymakam Kaya'nın eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerinin, okulların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı

Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran

Milyonlarca emekli için zam hesabı değişti! İşte yeni oran
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı

Son karar verildi! O maçta takımın başında
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda

Helal olsun size! Beğeniler sel gibi
Şalvarları giyip tüfekleri kaptılar! Hedefi 12'den vuruyorlar

Görüntü Konya'dan! Sayıları 100'e ulaştı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var