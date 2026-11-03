Uludere Kaymakamı Salih Kaya, üç eğitim kurumunu ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu

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Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Salih Kaya, ilçedeki üç eğitim kurumunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Uludere Kaymakamı Salih Kaya, eğitim kurumlarına yönelik gezileri kapsamında okullarda incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'ın eşlik ettiği gezilerde Kaymakam Kaya, İnceler Özel Eğitim Uygulama Okulu, İnceler İlk ve Ortaokulu ile Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaya, sınıfları ve eğitim alanlarını gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Okul yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrencilerin gelişim süreçleri ve okulların genel durumu hakkında bilgi alan Kaya, eğitim ortamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlerle de sohbet eden Kaymakam Kaya, eğitim camiasının özverili çalışmalarının önemine dikkat çekti. Ziyaretlerin sonunda okul yöneticileri ve öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkür edildi.

Kaymakam Kaya'nın eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerinin, okulların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı