Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi Ankara'da Gerçekleştirilecek

EĞİTİM-Bir-Sen tarafından İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ' Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Kongresi' 26-27 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapılacak kongrede, Türkiye'de yükseköğretimin mevcut yapısının çok yönlü analiz edilmesi, iyileştirmeye açık alanlarının akademik bir zeminde tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması hedefleniyor.

Kongre kapsamında yalnızca mevcut sorunlara ışık tutulmayacak; aynı zamanda yükseköğretimin geleceğini şekillendirecek yapısal dönüşüm perspektiflerinin de gündeme taşınması amaçlanıyor.

Alanında yetkin akademisyenler, uzmanlar ve paydaş kurum temsilcilerinin katkılarıyla; kalite, liyakat, bilimsel özgürlük, toplumsal sorumluluk ve yerli-milli bir yükseköğretim paradigması çerçevesinde yeni bir akademik mimari üzerine ortak bir akıl oluşturulması öngörülüyor.

YÜKSEKÖĞRETİMİN DÖNÜŞÜMÜNE DAİR OTURUMLAR DÜZENLENECEK

Kongrenin açılış programında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Özer konuşma yapacak.

Açılış panelinde ise '21. Yüzyılda Yükseköğretim: Küresel Deneyimler, Yerel Çözümler' teması işlenecek. Panelde Kanada'dan Waterloo Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur, Endonezya'dan Darussalam Gontor Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyıve Mısır'dan Afro-Asya Üniversiteler Birliği İcra Direktörü Prof. Dr. Ashraf Abdel RafeaMohamed Elsayed konuşmacı olarak yer alacak.

Kongre boyunca gerçekleştirilecek 12 farklı oturumda sunulacak 40 bildiride yükseköğretimin temel meseleleri kapsamlı biçimde ele alınacak. Yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyen, kamu temsilcisi ve uzman ismin katılım sağlayacak.

Kongre sonunda düzenlenecek 'Tu¨rkiye'deki Yu¨kseko¨gˆretim Sisteminin Degˆerlendirilmesi' isimli değerlendirme panelinde, yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ve geleceğine dair çözüm önerileri değerlendirilecek.