Türkiye'de 81 İl'de Markalar Festivali Düzenlenecek

RODİ Jeans Yönetim Kurulu Başkanı Masum Dursun, Türkiye'deki 81 ilde Markalar Festivali düzenleyeceklerini duyurdu. Ekim ayında yapılacak festivalin 25 gün sürmesi hedefleniyor.

Festivalin koordinatörü Masum Dursun, "Markalar Festivali, markaları bir araya getirerek Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilecek. Katılımcılar, global ölçekte tanınan markaların en yeni ürünlerini ve koleksiyonlarını ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulacak. Türkiye'nin ve dünyanın sevilen sanatçıları festival sahnelerinde performans sergileyerek unutulmaz konserler sunacak. Renkli sahne şovları, özel gösteriler ve sürpriz etkinliklerle her yaştan ziyaretçiye keyifli deneyimler hazırlanıyor" dedi.

Dursun, "Markalar, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelerek yeni iş birlikleri kurma ve ticari ağlarını genişletme şansı elde edecek. Bu organizasyon, hem kültürel hem de ticari açıdan ülkenin dört bir yanında canlılık yaratacak. Yerel ziyaretçiler, dünya markalarıyla tanışma ve festival atmosferini yaşama şansı bulacak" diye konuştu.

Dursun, "Markalar Festivali ile amacımız, markaları ve sanatçıları aynı platformda buluşturmak. Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlara modern, dinamik ve eğlenceli bir festival deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu organizasyon, hem ticari hem de kültürel açıdan büyük bir değer yaratacak. Alışveriş, eğlence ve kültürün iç içe geçtiği bu büyük organizasyona tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı.