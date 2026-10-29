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Türkiye birincisi Tavşanlı Kız Anadolu İHL öğrencileri Vali Işın'ı ziyaret etti

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Türkiye birincisi Tavşanlı Kız Anadolu İHL öğrencileri Vali Işın'ı ziyaret etti
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Tavşanlı Kız Anadolu İHL öğrencileri Erva Çakmak ve Amine Bilge Şeker, 2026 İmam Hatip Okulları Sergisi'nde 362 proje arasından Türkiye birincisi oldu. Öğrenciler, 'Paramı Yönet' projesini Kütahya Valisi Musa Işın'a anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde 362 proje arasından Türkiye birinciliğini elde eden Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Erva Çakmak ve Amine Bilge Şeker, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette öğrenciler, danışman öğretmenleri Nihat Keskin rehberliğinde hazırladıkları "Finansal Okuryazarlık İçin Mobil Uygulama - Paramı Yönet" projesi hakkında Vali Musa Işın'a bilgi verdi.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşit Refik Küçükkağnıcı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Şen, okul müdürü Osman Yıldız ve danışman öğretmen Nihat Keskin de katıldı.

50 proje sergilenmeye hak kazandı

İmam hatip okullarının yeniden açılışının 75'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, 15 Ekim 2026'da Ankara'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 362 proje arasından seçilen 50 proje, sergide yer almaya ve İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Kitabı'nda yayımlanmaya hak kazandı.

Sergiyi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrencilerle bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi aldı.

Vali Işın'dan öğrencilere tebrik

Öğrencilerin elde ettiği Türkiye birinciliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Musa Işın, gençlerin bilim, teknoloji ve yenilikçi projelerde gösterdiği başarının gurur verici olduğunu belirtti.

Işın, başarılarından dolayı öğrencileri, danışman öğretmenlerini ve emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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