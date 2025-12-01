Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Öğretmen atamalarındaki mülakat sistemi bir kez daha tartışma konusu oldu. Mikrofon uzatılan bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, aldığı yüksek puana rağmen mülakata bile çağrılmadığını söyleyerek isyan etti.

"MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN ARIYORLAR"

Genç öğretmen, "86 puanımla Türkiye 230'uncusuyum ve şu anda mülakata dahi giremiyorum" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Ücretli öğretmenlik teklifleri aldığını belirten öğretmen, tepkisini şöyle sürdürdü: "Ücretli öğretmenlik için beni Müzik öğretmenliği için arıyorlar. 'Hocam lütfen gel, harçlığın çıkar' diyorlar."

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, öğretmenin yüksek puanına rağmen atanamamasını eleştirerek mülakat sisteminin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;