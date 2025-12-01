Haberler

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Öğretmenlik atamalarıyla ilgili tartışmalar sürerken, 86 puan alıp Türkiye 230'uncusu olan bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeninin sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Öğretmen atamalarındaki mülakat sistemi bir kez daha tartışma konusu oldu. Mikrofon uzatılan bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, aldığı yüksek puana rağmen mülakata bile çağrılmadığını söyleyerek isyan etti.

"MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN ARIYORLAR"

Genç öğretmen, "86 puanımla Türkiye 230'uncusuyum ve şu anda mülakata dahi giremiyorum" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Ücretli öğretmenlik teklifleri aldığını belirten öğretmen, tepkisini şöyle sürdürdü: "Ücretli öğretmenlik için beni Müzik öğretmenliği için arıyorlar. 'Hocam lütfen gel, harçlığın çıkar' diyorlar."

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, öğretmenin yüksek puanına rağmen atanamamasını eleştirerek mülakat sisteminin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Ülke evlatlarına verilen eğitime mi, atanamayan başarılı öğretmene mi, haksız yere mesleğinden olanlara mı yanalım?
  • Mademki Türkçe ve Türk dili öğretmenine ihtiyaç yok. O zaman kontenjanı sınırlasınlar.
  • Ücretli çalışmak kadar kötü bir şey yok. Bir de üstüne çalıştığınız kurum kötüyse sizi insan yerine koymazlar.
  • Şu duyguyu iyi biliyorum Allah yardımcısı olsun. Enkaz bırakıyor insanda geçmiyor bi türlü. Insallah atanırsın öğretmenim
  • Yazık bu ülkenin gençlerine. Allah yardımcısı olsun.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.