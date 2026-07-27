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2026 Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları Malatya'da Sona Erdi

2026 Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları Malatya'da Sona Erdi
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İnönü Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen "2026 Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları" programı sona erdi.

İnönü Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen "2026 Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları" programı sona erdi. Program kapsamında Malatya'ya gelen uluslararası öğrenciler, düzenlenen kapanış yemeğinde bir araya gelerek hem programı değerlendirme hem de unutulmaz anılar biriktirme fırsatı buldu.

Yaşam Merkezi'ndeki yemek programına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Bahşi, Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu Malatya Koordinatörü Nurselen Arslan, akademik personel ve uluslararası öğrenciler katıldı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Yaz Okulu Programı kapsamında 13 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Malatya'da 20 gün boyunca Türkçe eğitimi alırken şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü kültür elçileri olacaklarını belirtti. Konuşmasında Sağlam, "Gittiğiniz yerlerde ülkelerimiz ve toplumlarımız arasındaki barışı güçlendirecek elçiler olmanızı istiyoruz. Burada ne gördüyseniz onu anlatın, bu ülkenin güzelliklerini anlatın ve toplumların birbirini sevmesine vesile olun" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Sağlam daha sonra öğrencilerin izlenimlerini dinledi ve onlarla sohbet etti. Öğrenciler ise Türkçe öğrenme süreçlerini ve Malatya'da edindikleri kültürel deneyimleri paylaşarak kendilerine sunulan misafirperverlik dolayısıyla İnönü Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Program kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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