Türk Eğitim-Sen, öğretmeni destekledi

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci, öğretmeni tarafından dikkat dağınıklığı olduğu gerekçesi ile çıkarılan çocukla ilgili olayı gerçekleştiren öğretmene destek verdi.

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci, öğretmeni tarafından dikkat dağınıklığı olduğu gerekçesi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisinden çıkarılan çocukla ilgili olayı gerçekleştiren öğretmene, "Haklı davalarında üyemiz olsun ya da olmasın tüm eğitim çalışanlarımızın yanındayız" diyerek sahip çıktı.

Başkan Demirci, yaşanan skandalda küçük çocuğu ve ailesini suçlar nitelikte bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Atatürk İlkokulu'nda yapılan Cumhuriyet Bayramı törenindeki bir olaydan dolayı öğretmen arkadaşımız linç ediliyor. Bu yapılanı Türk Eğitim Sen olarak asla kabul etmiyoruz. Konunun doğruluğu araştırıldı mı, gerçek nedir? İddia doğrulanmadan yapılan haberleri mesleki itibarımıza saldırı olarak kabul ederiz. Bu konuda özel durumu olan bir öğrenci, o anda gösterilere katılmak istememiş olabilir mi? Veli daha önce çocuğunun görev almasını istememiş, öğrenci çalışmalara katılmamış olabilir mi? sorularını sormadan, vurun abalıya mantığıyla meslektaşımıza saldırılmasına müsaade etmeyiz. Milli Eğitim Müdürlüğü konuyu zaten inceleyip gerekirse soruşturma açıp, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca kusur ve suçlar şahsidir, bir camiaya mal edilemez. Türk Eğitim Sen olarak üyemiz olsun ya da olmasın, haklı davalarında tüm meslektaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR