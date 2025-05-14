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TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu 17 Mayıs'ta

TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu 17 Mayıs'ta
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilecek sempozyumda, İslami İlimler ve Sosyal Bilimler alanında özgün fikirler tartışılacak. Etkinlik, akademik gelişimi desteklemek ve gençlerin fikirlerini özgüvenle ifade etmeleri için bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

TÜRGEV Akademi'nin II. Öğrenci Sempozyumu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, 17 Mayıs'ta gerçekleşecek. Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda düzenlenecek sempozyumda, İslami İlimler ve Sosyal Bilimler ekseninde özgün fikirler bilimsel bir zeminde tartışılacak.

İlki 2019 yılında gerçekleştirilen sempozyum, dört yıllık aranın ardından bu yıl daha kapsamlı ve disiplinlerarası bir içerikle yeniden kurgulanıyor. Programda sadece sunumlar değil, katılımcıların bilimsel yetkinliklerini artırmaya yönelik uzman değerlendirme paneller de olacak.

Sempozyum sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum şeklinde planlandı. Her oturumun ardından gerçekleştirilecek değerlendirme panelleri, öğrencilerin çalışmalarını akademik ölçütler doğrultusunda geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Bu yıl dikkat çeken bildiriler arasında, 'Dijital Çağda Unutulma Hakkının Mahremiyet Hakkı, İfade Özgürlüğü ve Kamu Yararı Üzerindeki Etkisi', 'Modern Psikoloji ve İslam Kaynaklı Psikoloji Tartışmaları: Genç Psikologların Yaklaşımları' ve 'Anne Sütünün Metalaştırılması ve Formül Mama Endüstrisi' gibi disiplinlerarası ve toplumsal yönü güçlü çalışmalar öne çıkıyor.

Açılış konuşmalarını, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz ile Marmara Üniversitesi'nden akademisyenlerin gerçekleştireceği program, gün boyu sürecek. Etkinliğin, hem akademik gelişimi destekleyen hem de gençlerin fikirlerini özgüvenle ifade edebilecekleri entelektüel bir zemin olması hedefleniyor.

Etkinlik, akademik çevrelerden sivil toplum temsilcilerine, düşünce kuruluşlarından eğitim politikası yapıcılarına kadar geniş bir katılımcı profiline açık olarak düzenlenecek. Katılım ücretsiz; kayıtlar etkinlik günü saat 09.00 itibarıyla alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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