Haberler

Tunceli Çemişgezek'te anaokulu duvarları gönüllü öğretmen ve öğrencilerce boyandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Çemişgezek'te anaokulu duvarları gönüllü öğretmen ve öğrencilerce boyandı
Güncelleme:
+51 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde gönüllü öğretmenler ve öğrenciler, bir anaokulunun duvarlarını çizgi karakterler ve hayvan figürleriyle boyadı. Etkinlik, okul öncesi çocuklar için daha sıcak ve eğlenceli bir ortam oluşturdu.

Tunceli'de bir anaokulunun duvarları, gönüllü öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla rengarenk görüntüye kavuştu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde başlatılan çalışma çerçevesinde farklı okullarda görev yapan gönüllü öğretmenler ile öğrenciler, bir anaokulunun duvarlarını boyadı. Çocukların ilgisini çekebilecek çizgi karakterler, hayvan figürleri ve çeşitli görsellerin işlendiği duvarlar, renkli bir görünüme kavuşturuldu. Gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler hem sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etti hem de okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için daha sıcak ve eğlenceli bir ortam oluşturdu.

"Çocukların yüzüne biraz gülümseme katmak ve onların ilgisini çekmek için buradayız"

Öğrencilerden Ceylin Burcu Aslan, "Bugün arkadaşlarımla birlikte anaokulunun duvarlarını boyamaya geldik. Çocukların yüzüne biraz gülümseme katmak ve onların ilgisini çekmek için buradayız. Bu etkinlik hem zamanımızı verimli değerlendirmemiz hem de çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmemiz açısından çok önemli oldu" şeklinde konuştu.

Görsel Sanatlar öğretmeni Songül Deniz İlik, "Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Vural Berker'in önerisiyle anaokulu duvarlarımızı renklendirmeye karar verdik. Bu konuda farklı okullardan gönüllü öğretmen arkadaşlarımız ve yetenekli öğrencilerimizle birlikte okulun duvarlarına çocukların sevebileceği karakterler ve hayvan figürleri çizdik. Daha sonra bunları renklendirmeye başladık. Umarım öğrencilerimiz bu resimleri gördüklerinde mutlu olur ve sevinirler" dedi.

"Çocukların yüzündeki gülümseme, bizi her şeyden daha mutlu eder"

Gönüllü olarak boyama etkinliğine katıldıklarını aktaran Ezocan Özgül ise, "Bugün arkadaşlarımla birlikte gönüllü olarak anaokulunu boyamaya geldik. Çocukların yüzündeki gülümseme, bizi her şeyden daha mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Boyama çalışmalarına annesiyle birlikte katılan 6 yaşındaki Rodin İlik de, "Burası benim eski okulum. Annemle birlikte okulumu boyamaya geldik. Çok yoruldum. İnşallah yeni gelen çocuklar da yaptığımız resimleri sever" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti
Çorum'da kapıyı kırıp kaçan koyunlar sokak sokak aranıp boş arazide bulundu

Bir mahalle sokak sokak onları aradı! Kapıyı kırıp kaçmışlar
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı

Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı
Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti

Dünyayı bu cihazla tehdit etti