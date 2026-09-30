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TÜİK, Türkiye’de muhtemel eğitim süresini 16,8 yıl, Sivas’ta 17,5 yıl açıkladı

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TÜİK, 2025 yılına ilişkin Muhtemel Eğitim Süresi verilerini yayımladı. Türkiye’de bu süre 16,8 yıl olarak hesaplanırken Sivas’ta 17,5 yıl oldu; Sivas’ta ortaöğretimi tamamlama süresi 11,9, okul öncesi eğitim süresi 1,5 yıl kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025'te 16,8 yıl olarak hesaplanırken Sivas'ta bu süre 17,5 yıl olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta ilkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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