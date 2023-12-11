Ankara'da ücretsiz Medya İletişim Okulu kayıtları başladı

Türkiye Gençlik Vakfı Ankara İl Temsilciliği ve İnternet Gazeteciliği Derneği işbirliğiyle, yeni medya alanında görev alacak iletişimcileri donanımlı hale getirmek için sertifikalı "Medya İletişim Okulu" açılıyor. Ankara'da veya farklı şehirlerde medya ve iletişim bölümünden mezun olan gençlerin başvurabileceği okul, sektöre yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği ve İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) işbirliği ile Yeni Medya'da görev alacak iletişimcileri daha donanımlı hale getirmek amacıyla sertifikalı "Medya İletişim Okulu (MİO)" açılıyor. Ankara'daki üniversitelerin medya ve iletişim ile ilgili bölümlerinde eğitimini sürdüren öğrenciler veya farklı şehirlerde ilgili bölümlerden mezun olan Ankara'da ikamet eden gençler okula başvurabilecek. TÜGVA Ankara İl Temsilciliği Kurumsal İletişim Ofisi tarafından mülakatla seçilecek öğrencilerin eğitimleri ise TÜGVA ile TİGAD tarafından organize edilecek. 60 kişilik kontenjanın bulunduğu eğitimler tamamen ücretsiz olarak verilecek.

SAHADA AKTİF TECRÜBELİ EĞİTMENLER TARAFINDAN EĞİTİM VERİLECEK

Yeni medya ve yeni nesil gazetecilik eğitimlerinin verileceği MİO'da katılımcılara Ankara'daki medya kuruluşlarında saha deneyimleri de yaptırılacak. Sahada aktif olan tecrübeli gazeteciler, basın mensupları ve basın danışmaları tarafından Haber ve İçerik Editörlüğü, Muhabirlik, Haber Fotoğrafı Çekim Teknikleri, Kamera Çekim Teknikleri, İnternet ve Televizyon haberciliği eğitimleri verilecek.

SERTİFİKA ALACAKLAR

MİO'da gazetecilik analiz ve algı gücünü artırmak, haber kaynaklarına ulaşmak, güncel olayları yorumlamak ve olaylara haberci gözüyle bakabilmek gibi yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla deneyim paylaşımı da yapılacak. Derslere katılan ve başarılı olan öğrencilere eğitim bitiminde düzenlenecek tören ile sertifika verilecek. Sertifika alan öğrenciler için ayrıca ilgi alanlarına göre video kurgu-montaj, grafik tasarım, diksiyon-beden dili, spikerlik gibi alanlarda uygulamalı eğitimler de düzenlenecek.

BAŞVURULAR 23 ARALIK'A KADAR YAPILACAK

Ön Başvurular 23 Aralık 2023 tarihine kadar ankara.tugva.org web sitesinden yapılacak. Mülakat tarihleri başvuru yapan öğrencilere TÜGVA Ankara İl Temsilciliği tarafından bildirilecek.