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Vali Baruş'tan TÜGVA Yaz Okulu Ziyareti

Vali Baruş'tan TÜGVA Yaz Okulu Ziyareti
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Vali Aydın Baruş, TÜGVA Yaz Okulu Programı kapsamında Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Siyer, Kur'an-ı Kerim, Osmanlıca ve Adab-ı Muaşeret dersleri alan öğrencilerle sohbet eden Vali, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Aydın Baruş, TÜGVA Yaz Okulu Programı kapsamında Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Yaz okulunda Siyer, Kur'an-ı Kerim, Osmanlıca ve Adab-ı Muaşeret dersleri alan öğrencilerle bir araya gelen Vali Baruş, çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Öğrencilerin yaz tatilini hem eğitici hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerle verimli bir şekilde değerlendirmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Baruş, yaz okulu kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri ve etkinlikler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle keyifli vakit geçiren Vali Baruş, çocuklara eğitim hayatlarında başarılar dileyerek yaz okulunun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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