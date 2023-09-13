TÜGVA İzmir Temsilcisi: Üniversite öğrencilerine yurt ve burs imkanı sunuyoruz

TÜGVA İzmir Temsilcisi Yiğit Aslanata, üniversite öğrencilerine hem yurt hem burs imkanı sunduklarını belirtti. TÜGVA yurtlarında birçok avantajın bulunduğunu ve ihtiyaçı olan öğrencilere burs desteği sağlandığını ifade etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilcisi Yiğit Aslanata, üniversite öğrencilerine hem yurt hem burs imkanı sunduklarını kaydetti.

Aslanata, yaptığı yazılı açıklamada, sivil toplum kuruluşları olan vakıf ve dernekler tarafından işletilen yurtların öğrenciler için pek çok avantaj sağladığını, TÜGVA'nın da ev konforunda imkanlar sunduğunu belirtti.

Tüm TÜGVA yurtlarında kahvaltı, akşam yemeği, internet, 24 saat sıcak su, merkezi ısıtma sistemi, ortak alan ve öğrenci odası temizliği, çalışma odaları, mescit, kütüphane, çok amaçlı salon, konferans salonu, çamaşır odası ve ütü odası, valiz odası, ayakkabılık, revir, güvenlik kameraları olanaklarının bulunduğuna dikkati çeken Aslanata, "Ayrıca Yurt İhtiyaç Bursu kapsamında ihtiyacı olan öğrencilere yüzde 25, 50, 75 ve 100 oranlarında burs desteği sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Yiğit Aslanata, öğrenci ve ailelerin internet sitesi aracılığıyla yurtları inceleyebileceğini, yurt personeline doğrudan ulaşılabileceğini, binaların gezilip incelenebileceğini aktardı.