Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu

Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kayıt hakkını iptal etme kararına karşı Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs geçici bir durdurma kararı verdi. Karara ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Abigail Jackson, üniversiteyi kampüslerindeki antisemitik ve terör yanlısı ifadeleri engellememekle suçladı.

ABD'de Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kayıt hakkını iptal etme kararını geçici olarak durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard Üniversitesi ile ilgili adımına yargı dur dedi. Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs verdiği kararla, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kaydetme hakkını engelleyen kararını geçici olarak durdurdu. Karar, üniversitenin açtığı dava sonucunda alındı.

İPTAL KARARI ASKIYA ALINDI

Yargıcın verdiği geçici kısıtlama emri, İç Güvenlik Bakanlığı'nın dün aldığı ve Harvard'ın Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) veri tabanına erişimini iptal eden kararını askıya aldı.

HARVARD REKTÖRÜ: YASA DIŞI VE HAKSIZ

Harvard Rektörü Alan Garber yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararın üniversitenin ifade özgürlüğünü ve akademik bağımsızlığını açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Garber, "Bu yasadışı ve haksız eylemi kınıyoruz. Bu iptal, federal hükümetin müfredatımız, öğretim kadromuz ve öğrenci topluluğumuz üzerinde yasadışı kontrol kurma çabasının bir parçası" dedi.

Harvard Üniversitesi tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Trump yönetiminin aldığı kararın 6 bin 800'ü aşkın uluslararası öğrencinin geleceğini tehdit ettiğini ve bu öğrencilerin üniversiteye önemli katkılar sunduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN SERT YANIT

Karara ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Abigail Jackson, üniversiteyi kampüslerindeki antisemitik ve terör yanlısı ifadeleri engellememekle suçladı. Jackson, "Harvard bu sorunu en başından ciddiye alsaydı, bugün bu dava ile uğraşmak zorunda kalmazdı" şeklinde konuştu. Jackson ayrıca üniversitenin davalar açmak yerine, güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

Harvard'da okuyan uluslararası öğrenciler, üniversite ile Beyaz Saray arasındaki gerilimin kendilerini ülkelerine dönmeye zorlayabileceği endişesini dile getirdi. Üniversite yönetimi ise öğrencilerine destek mesajı verirken, süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

TRUMP YÖNETİMİ FONLARI DURDURMUŞTU

Trump yönetimi, yalnızca Harvard'ı değil, benzer üniversiteleri de hedef alarak, bu kurumların Filistin yanlısı eylemleri yeterince denetlemediğini ve muhafazakar görüşlere karşı ayrımcılık yaptığını savunuyor. Bu çerçevede Nisan ayında Harvard'a ayrılan 2,2 milyar dolarlık federal fonlar dondurulmuş ve üniversitenin vergi muafiyeti statüsünün kaldırılabileceği açıklanmıştı. Üniversite, yönetimin aldığı bu kararların ardından daha önce de mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Eğitim
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