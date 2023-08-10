Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan'ın editörlüğünü üstlendiği 'Yeşilce'den Esintiler' kitabı, Paradigma Akademi Yayınları'ndan okuyucuyla buluştu. Kitapta, Yeşilce ile ilgili birçok uygarlığın yaşadığı bilgiler yer alıyor.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan'ın editörü olduğu "Yeşilce'den Esintiler" kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan'ın editörlüğünü üstlendiği kitap, Paradigma Akademi Yayınları'ndan okuyucuyla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan, kitapta birçok uygarlığın yaşadığı Yeşilce'yle ilgili bilgilerin yer aldığını belirtti.

Eski bir yerleşim yeri olan Yeşilce'nin, Karadenizve İç Anadolu bölgeleri arasında kalan yüksek dağlık bir bölgede bulunduğunu aktaran Doğan, "Bu kitap, Yeşilce'de yaşam kültürünün unutulmamasını, toplumsal belleğin canlı tutulmasını ve gelecek kuşakların Yeşilce'yi doğru kaynaklardan tanıtılmasını amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Karaburun'a ziyaret

Edirne Jandarma Komutanı Jandarma Albay Suat Dönmez ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karaburun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dönmez ve Tavlı'ya teşekkür etti.

Dönmez ve Tavlı da göreve başlayan Karaburun'a başarı diledi.

Saadet Partisi'nin mahalle ziyaretleri

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı Mahalli İdareler Komisyonu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Mahalli İdareler Başkanı Tezcan Karakütük ve yönetim kurulu üyeleri Sabuni Mahallesi Muhtarı Aykut Yaman'ı ve mahalle esnafını ziyaret etti.

Yaman'dan bilgiler alan Karakütük, mahalledeki trafik sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.