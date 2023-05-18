Trabzon Üniversitesi 5. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Trabzon Üniversitesinin 5'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Türkiye'nin çağdaş medeniyet düzeyini yakalama yolunda hızla ilerlediğini ve bunu üniversitelerin sağlayacağını belirterek, Trabzon Üniversitesinin kente çok büyük katkı sağladığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de üniversitelerin evrenseli yerele ve yereli de evrensele taşıma özelliği bulunan kurumlar olarak niteleyerek, "Üniversitemiz bu ilke doğrultusunda evrenseli yerelle buluşturma ve etkileşimde bulundurma özelliğini hızla yerine getirmektedir." dedi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise Trabzon Üniversitesi olarak toplumların en büyük sermayesinin insan olduğu bilinciyle insani ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve erdemli bireyler yetiştirme vizyonuyla ve misyonuyla hareket ettiklerini kaydetti.

Üniversitenin 8 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksekokul, devlet konservatuarı, 7 meslek yüksekokulu ve 11 uygulama ve araştırma merkezleriyle her geçen gün daha da geliştiğini aktaran Aşıkkutlu, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz günden bugüne profesör sayımız 47'den 69'a, doçent sayımız 42'den 55'e, doktora öğretim üyesi sayımız 111'den 162'ye çıkmıştır. Özetle toplamda 115 yeni akademik personelimiz aramıza katılmıştır. Halihazırda 8'i yabancı olmak üzere toplamda 567 akademik personel ve 364 idari personelimiz ile hizmet vermekteyiz."