Trabzon'da bulunan mesleki eğitim merkezlerinin yöneticileri, Of Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yılmaz, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve diğer ilgililer katıldı. Yapılan toplantıda alınacak kararların hayırlı olması temenni edildi.

Trabzon'daki mesleki eğitim merkezlerinin yöneticileri toplantı yaptı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yılmaz başkanlığında, Of Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Yılmaz, toplantıda alınacak kararların hayırlı olmasını temenni etti.

Kabahasanoğlu ise sanayinin gelişmesi ile ara elemana duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirterek, "İnanıyorum ki eğitim alanında yapılan yenilikler mesleki eğitime de olumlu etki yapacak." dedi.