TR-YÖS/2 Sınavı 19 Ekim'de Gerçekleştirilecek

ÖSYM, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2)'nın 19 Ekim'de düzenleneceğini açıkladı. Sınav Türkiye'de 17 ilde ve yurt dışında 15 ülkede toplam 37 merkezde yapılacak. Sınav sonuçları 14 Kasım'da açıklanacak.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2), 19 Ekim Pazar günü düzenleneceğini açıkladı.

Ösym'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TR-YÖS/2, Türkiye'de 17 ilde, yurt dışında 15 ülkede toplam 37 sınav merkezinde yapılacak. Sınav için 42 bina ve 315 salon kullanılacak. Sınav, Türkiye saati ile 11.15'te başlayacak. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Sayısal Yetenek Testinde 40 soru, Temel Matematik Testinde 40 soru olacak. Adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

SONUÇLAR 14 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınav olan TR-YÖS, 6 farklı dilde (Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça) uygulanacak. Soru kitapçığında sorular hem Türkçe hem de diğer dillere çevrilmiş şekilde yer alacak. Sınavın geçerliliği sınav tarihinden itibaren 2 yıl olacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak. Sınav sonuçları 14 Kasım'da açıklanacak.

'6 BİN 4 ADAY BAŞVURU YAPTI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "TR-YÖS, yurt dışında 15 farklı ülkede, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında, 6 farklı dilde toplam 6 bin 4 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. TR-YÖS, ülkemizin akademik kalitesini ve güvencesini uluslararası sahada ortaya koymaktadır. Türkiye, uluslararası alandaki nitelikli öğrenciler için daha erişilebilir, güvenilir ve tercih edilen bir eğitim merkezi haline gelmektedir. ÖSYM olarak küresel ölçekli sınav koordinasyon yeteneğimiz ve tecrübemizle ülkemizin yükseköğretimde uluslararası hedeflerine katkı sağlıyoruz. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerimize kolaylıklar dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
