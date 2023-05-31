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Tomarza Fen Lisesi öğrencileri Kayseri'de tarihi ve turistik yerleri gezdi

Tomarza Fen Lisesi öğrencileri Kayseri'de tarihi ve turistik yerleri gezdi

Eğitim Haberleri

Kayseri Valiliği Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) koordinesinde Talas Belediyesi Gençlik Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen geziye Tomarza Fen Lisesi'nden 30 öğrenci katıldı. Gezide, Talas ilçesi ile kent merkezde bulunan birçok tarihi ve turistik yer ziyaret edildi.

Tomarza ilçesinden 30 öğrenci, Kayseri'nin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti.

Kayseri Valiliği Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) koordinesinde Talas Belediyesi Gençlik Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen geziye Tomarza Fen Lisesi'nden 30 öğrenci katıldı.

Gezide, Talas ilçesi ile kent merkezde bulunan Yaman Dede Konağı, Tarihi El Yazmaları Müzesi, Yaman Dede Camisi, Osmanlı Sokağı, Seyyid Burhaneddin Hazretleri türbesi ve mezarlığı, Milli Mücadele Müzesi, Camikebir, Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Hunat Hatun Kültür Merkezi, Selçuklu Eserleri Müzesi ziyaret edildi.

KAYDEM Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya, geziyle ilgili, "Biz gençlerimizin şahsiyetinin oluşumunda değerlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Gençlere kadim değerleri sadece bilgi olarak değil, bilinç olarak da vermeyi hedefliyoruz. Bu amaçla tarihe vefayı öğrenmeleri, milli ve manevi erdemleri kazanmaları için şehirdeki mekanları ve şahsiyetleri tanıtmak amacıyla Tomarza Fen Lisesi öğrencilerini gezdirdik." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Okuducu - Eğitim

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